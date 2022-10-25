НАТО усилит поддержку Украины в ответ на российскую эскалацию, - Столтенберг

НАТО на фоне российской мобилизации, а также угроз ядерным оружием намерено увеличить помощь Украине.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет “Deutsche Welle”.

- Конечно же, в Украине у российских войск имеется еще много возможностей. Если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их незаконной аннексией украинской территории и опасной ядерной риторикой, то все это представляет собой самую большую эскалацию с начала войны.

- Нам нужно просто усилить нашу поддержку. И, конечно же, эта поддержка оказалась чрезвычайно важной, потому что это позволило украинцам сначала вытеснить россиян из региона вокруг Киева, затем остановить российское наступление на Донбассе и позже начать контрнаступление… Мы должны помнить, что если путин и россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина прекратят воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину, - говорит генсек.