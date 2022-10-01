«Мы готовы круглосуточно работать, чтобы отомстить каждому преступнику-оккупанту»: Николаевские морпехи рассказали, как «Градами» жгут рашистов

Артиллеристы-реактивщики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского ежедневно накрывают точным огнем позиции врага, уничтожая технику и живую силу российских оккупационных войск.

Об этом сообщается на Facebook-странице николаевских морпехов.

— Обычно производим один выстрел, потом корректируем, потом еще один. Работаем одиночными, ведь враг адаптировался к нашим действиям, начал маскировать свои позиции и избегать скопления техники, поэтому в основном работаем по одиночным целям, – рассказывает командир взвода «Шаман».

— После нашей крайней работы врагу пришлось попрощаться с гаубицей Д-30. Враг на наши действия реагирует быстро. Мы постоянно находимся в тонусе, ведь все обо всем у нас 8-10 минут, и мы уже ждем действия контрбатареи противника, — делится «Шаман».

- Чтобы выжить, нужно быть постоянно в движении, - комментируют военные.

Через минут пять на горизонте появляются украинские вертолеты. После работы пара в небе поднялись столбы дыма, русня запылала. В таком движении нашим защитникам приходится работать по врагу как днем, так и ночью.

По словам реактивщиков, в большинстве своем их цели расположены в глубине противника на 8 километров, поэтому приходится подъезжать к передовой на расстоянии 8-10 км.

— Основная наша задача — поражение живой силы и значительного количества огневых средств противника, которые он сосредоточил на этом участке фронта. И мы готовы круглосуточно работать, чтобы отомстить каждому преступнику-оккупанту, пришедшему на украинскую землю! – уверяют защитники.

На поле боя обстановка напряжена. Несмотря на звуки ракет, летящих над головой, на грохот взрывов, рядом с «Градами» работают гаубицы M777, неподалеку, отработав, в лесополосе, ожидая новых задач, замаскировались 152-мм гаубицы.

О результативности тактики артиллеристов свидетельствуют не только потери врага, но и тот факт, что «Грады» стали достаточно привлекательной целью для оккупантов. Поэтому после команды: «Машине отбой! Всем оставить огневую позицию!» лучше поторопиться, чтобы не попасть в объектив вражеских беспилотников. При минимальном расходе снарядов наши воины точно поражают враждебные цели.