На Харьковщине нашли кучу секретных документов оккупантов

В городе Изюм в подвальном помещении лицея полицейские изъяли 13 мешков с документами оккупантов.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Среди выявленных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных рф на вторжение в Украину, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад вооруженных сил рф, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей предприятий», – сообщили в ГУ Нацполиции.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет.