Оккупанты завербовали в свои ряды большинство заключенных из херсонской исправительной колонии

Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории россии, так и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, из исправительной колонии №90 в городе Херсоне после так называемых бесед с представителями фсб было освобождено большинство преступников.

рф продолжает подготовку части мобилизованных на общевойсковых полигонах и в подразделениях подготовки специалистов. Противник имеет существенные проблемы из-за некомплекта офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей. Это вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных. Нередки случаи назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт.

Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения в Украине служителей русской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты.