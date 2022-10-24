С 2014 года рф переселила в Крым полмиллиона россиян, - эксперт

На оккупированных территориях россия проводит политику изменения демографического состава населения, выселяя нелояльное украинское население и колонизируя территории российскими гражданами.

Об этом рассказала юристка Катерина Рашевская, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что на оккупированных территориях россия использует так называемый "демографический инжиниринг".

- Эта стратегия россии была протестирована во время аннексии Крыма. На протяжении восьми лет оккупации россия заменяет нелояльное украинское население населением из россии. Оккупированные территории колонизируются российскими гражданами, – отметила Рашевская.

По ее словам, в Крым за период оккупации переехало не менее 500 тысяч граждан россии. С оккупированных украинских территорий в россию за период агрессии было перемещено около 2 миллионов украинцев.