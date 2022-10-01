Президент «Мотор Сичи» Богуслаев, задержанный за сотрудничество с оккупантами, с 2000 года имеет гражданство рф

Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года. С тех пор он четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.

Об этом сообщает программа "Схемы" (Радио Свобода).

Напомним, СБУ задержала Богуслаева 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве россии.

Согласно выписке из системы АС «Роспаспорт», 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в москве с заявлением о получении паспорта гражданина россии в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина россии – 18 октября 2000 года.

Вячеслав Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в россии, привязанный к его паспорту гражданина россии. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы. Проверка номера паспорта в реестре главного управления по миграции министерства внутренних дел рф подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных.

Со времени обретения гражданства россии Богуслаев не только был руководителем корпорации «Мотор Сич», но и был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года был народным депутатом четырех созывов подряд. Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне. При этом у него был доступ к государственной тайне.

Обновлено. Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца Богуслаева. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора, пишет Зеркало недели.