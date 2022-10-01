Теперь россия будет только попрошайкой, она уже не может диктовать свою волю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отстояла свою независимость в войне, а россия потеряла свое политическое влияние.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
– Мы отстояли независимость нашего государства, и россии этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьков, Херсон. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время, и вся Украина будет свободной. Украина ломает так называемую вторую армию мира, и теперь россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную ерунду об Украине, запугивая, обманывая...
- Никогда больше россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение, - сказал Зеленский. – Мы не имеем права расслабляться. Нам еще предстоит пройти путь к украинской победе. Это трудный путь.