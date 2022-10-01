Теперь россия будет только попрошайкой, она уже не может диктовать свою волю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отстояла свою независимость в войне, а россия потеряла свое политическое влияние.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Мы отстояли независимость нашего государства, и россии этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьков, Херсон. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым. Придет время, и вся Украина будет свободной. Украина ломает так называемую вторую армию мира, и теперь россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную ерунду об Украине, запугивая, обманывая...