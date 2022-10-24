ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Командующий Сухопутными войсками считает, что рф снова может напасть со стороны Беларуси

Уже 244-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 24 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 октября.

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1:28 Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не исключает, что россия попытается снова напасть на Украину из Беларуси.

Об этом он сказал он в интервью ABC News, передает Лига.net.

Сырский считает, что в таком случае россия может повторить те же ошибки, которые весной 2022 заставили ее отступить с севера Украины.

- Они рискуют второй раз наступить на те же грабли и ударить себя по лицу, - сказал он.

00:18 Взрывное устройство сработало на железной дороге между Новозыбковым и Злинкой в брянской области рф. Это район вблизи белорусско-украинской границы.