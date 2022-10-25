Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 40 оккупантов, три танка, ЗРК и три склада с боеприпасами

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 24 октября доступна по этой ссылке.

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07:02 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно напряжена, но под контролем Сил обороны, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 24 октября.

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Наносил огневое поражение по нашим позициям и прилегающим к линии фронта общинам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Совершал атаки и по тыловым общинам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей, но без человеческих потерь.

Дважды в день силами к взводу и отделению, соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым влиянием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил.

Проведение воздушной разведки противником потерпело неудачу в Бериславском районе – беспилотный шпион типа «Орлан-10» был уничтожен при выполнении коварной задачи.

Четыре раза враждебная авиация как армейская, так и штурмовая, наносила удары по позициям вдоль линии столкновения. Достойным ответом стало сбивание зенитно-ракетными подразделениями в течение боевого дня трех ударных вертолетов Ка-52.

Попытка применения дрона-камикадзе по нашим позициям в Херсонском районе также потерпела неудачу от стрелкового оружия наших отважных воинов. Shahed-131 приземлен без реализации функции назначения и передан на изучение специалистам.

Нашей авиацией отработано пять атак по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе по минометным и артиллерийским позициям врага.

Подтверждены потери противника: 40 рашистов, три танка, зенитно-ракетный комплекс «Оса», шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах. Существенно повреждены шесть вражеских танков, затрофеен рашистский «Урал».

Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировка вражеского флота состоит из одиннадцати кораблей, среди которых три больших десантных корабля и два надводных носителя «Калибров».