Украинский Красный Крест призвал партнеров к суровым мерам против российского КК, который начал сбор денег оккупантам

Красный Крест Украины призывает партнеров из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца к необходимости введения жестких мер в отношении российского КК, организовавшего сбор денег для мобилизованных.

Об этом сообщили в Национальном комитете Общества Красного Креста Украины.

Уточняется, что российский Красный Крест в очередной раз нарушает принцип нейтральности, начав поддержку политической акции «МЫВМЕСТЕ», начатой руководством рф, в рамках которой предусмотрена помощь оккупантам.

Отмечается, что Красный Крест Украины – это крупнейшая в нашей стране гуманитарная организация, задача которой – помогать государству преодолеть гуманитарный кризис.

«Мы работаем исключительно на территории Украины. К сожалению, пока у нас нет доступа ко всем уголкам Украины, поскольку часть украинских территорий временно оккупирована государством-агрессором, то есть россией. Все донаты/пожертвования, которые к нам поступают, мы направляем исключительно на помощь населению Украины, которое в ней нуждается. Волонтеры и сотрудники Красного Креста Украины - тоже граждане Украины, которые живут в Украине, и испытывают сокрушительные обстрелы, бомбардировки и другие ужасы войны», - отмечают в Красном Кресте.

Следует отметить, что проводящий этот сбор «российский Красный Крест» и «российская делегация МККК» - различные организации, объединяющие только общие принципы. Национальные общества Красного Креста абсолютно независимы в своей деятельности и не подчиняются и не отчитываются перед Международным комитетом КК.