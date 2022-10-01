Нефтяные доходы рф обвалились до минимума с начала вторжения в Украину, – Bloomberg

Доходы от продажи российской нефти в октябре резко сократились – сбор экспортной пошлины на «черное золото» в федеральную казну упал до минимума с начала российского вторжения в Украину.

Об этом пишет "Зеркало недели", со ссылкой на агентство Bloomberg, специалисты которого вычислили это на основе данных Минфина и статистики по танкерным перевозкам.

Только за прошедшую неделю бюджет рф получил $121,2 млн доходов от нефтяного экспорта – это минимальная сумма с середины февраля. А за последние четыре недели сборы пошлин составили $546 млн, что на 8% ниже показателя четырех недель до этого.

Объемы экспорта просели с 3,1 до 2,9 млн баррелей в сутки и стали минимальными с середины сентября, несмотря на то, что российские нефтяные компании совершили скидки, привлекая покупателей в Азии.

Два государственных индийских НПЗ отказались от партий российской нефти, которые должны были прибыть после вступления в силу эмбарго ЕС, при том, что за баррель сорта Urals россияне просили в среднем на $25,5 дешевле Brent

В настоящее время российский бюджет получает $6,06 из каждой тонны нефти, вывезенной за границу. В ноябре размер экспортных пошлин снизится до $5,83 и станет минимальным с января 2021 года.

Это создаст еще больше проблем российскому бюджету, который с начала лета ежемесячно тратит больше, чем получает в виде налогов. По прогнозу минфина, к концу года дефицит федеральной казны составит $1,3 трлн. рублей. При этом, если учесть нефтяное эмбарго, которое вступит в силу через шесть недель, и планы правительства по расходам, потери могут быть еще больше.

Заполнять «дыру» кремль планирует на средства Фонда национального благосостояния, из которого только до конца года премьер Михаил Мишустин поручил потратить трлн рублей.

В российский бюджет в 2023 году заложили дефицит 2,9 трлн рублей. Минфин рф ожидает обвала нефтегазовых доходов на 24%, до 8,94 трлн рублей. Темпы ожидаемого падения нефтяных доходов можно сравнить с теми, что были в год пандемии, когда нефтяные котировки падали до негативных значений (-34%), и во время глобального финансового кризиса 2009 года (-32%).

Покрывать дефицит минфин рф снова с помощью ФНБ, который с такими темпами иссякнет на 2/3 в течение двух ближайших лет. По состоянию на 1 октября израсходованная часть фонда составляла 7,5 трлн рублей. А к концу 2024 года, согласно прогнозам российского Минфина, в нем останется меньше трети денег – всего 2,3 трлн. рублей.

Напомним, что в мире формируется "теневой флот" для перевозки нефти в интересах рф.