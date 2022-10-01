Появились детали задержания «подпольщиков» из Николаева, работавших на кремлевских пропагандистов

Правоохранительные органы рассказали детали работы николаевцев, которые помогали пропагандистам оккупантов.

Об этом сообщают УСБУ, ГУНП и прокуратура.

Как известно, ранее в Николаеве отправили в СИЗО 27-летнего местного жителя и его мать, которые за деньги записывали видео, что Николаев «поддерживает» оккупантов.

В УСБУ уточнили, что законспирированные агенты занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих сюжетах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации.

Также в результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили «связные» российской агентуры – ими оказались несколько представителей информационного агентства кремля «РИА Новости». Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву.

Кроме того, у этих агентов были и другие задачи.

«Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение. Также они «сливали» агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра. Для сбора информации осуществляли визуальное наблюдение за объектами, а затем передавали информацию в РФ через анонимные телеграммы-каналы, в виде медиафайлов с текстовым описанием», – добавили в СБУ.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.