Оккупанты не имеют преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами на поле боя, – британская разведка

Российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной поддержки войскам в бою, но несет большие потери этой техники.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

«С момента вторжения в Украину было подтверждено не менее 23 подтвержденных потерь российских ударных вертолетов Ка-52. Это составляет более 25% парка ВВС россии, состоящего из 90 вертолетов Ка-52, и почти половину общих потерь вертолетов россии в Украине. Российские ударные вертолеты, вероятно, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), в то время как вертолеты часто действуют с менее постоянным верхним прикрытием от боевых самолетов, чем можно было бы ожидать в соответствии с российской военной доктриной. России по-прежнему не удается поддерживать достаточное превосходство в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную непосредственную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы на исходе», – отметили в ведомстве.

Напомним, что только 24 октября украинские противовоздушные силы сбили на Юге Украины три вертолета Ка-52.