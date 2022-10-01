Иран хочет влезть в расследование поставки своих дронов рф для войны против Украины

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в очередной раз возразил, что Тегеран поставляет рф беспилотники для использования в войне против Украины, и выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями. Также Иран заявил о готовности присоединиться к расследованию фактов поставки оружия россиянам.

Об этом сообщают Mehr и Al-Arabiya.

Представитель Тегерана отметил, что «у нас много сотрудничества с россией, в том числе в области обороны. В прошлом мы брали и давали оружие из россии и в россию, но не во время войны в Украине».

Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил, что в состоявшемся недавно телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем он выразил готовность Ирана сформировать общую исследовательскую группу из иранских и украинских военных экспертов для расследования утверждения об использовании иранских беспилотников в войне.

В то же время, он пообещал, что Иран отреагирует в случае, если использование его беспилотников россией будет доказано для иранской стороны.

«Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться безучастными», – заявил он.

При этом на днях Иран решительно осудил призыв Франции, Германии и Британии в Организацию Объединенных Наций расследовать обвинения в том, что рф использует беспилотники иранского происхождения для нападения на Украину.

Напомним, что глава Госдепа предупредил, что Иран направил в россию новую партию дронов. Также, по данным ГУР МО, Иран поставляет мобилизованным россиянам бронежилеты и отправляет новые группы советников по применению беспилотников.