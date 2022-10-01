Артиллеристы из Николаевщины продолжают жечь вражеские танки

Артиллеристы из Первомайска показали уничтожение еще нескольких единиц вражеской бронетехники.

Об этом сообщается на Facebook-странице 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

«Очередная встреча танков-камикадзе с боеприпасами артиллеристов Великокняжеской бригады (корректировка 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко) закончилась тоже ничейным результатом, но нашей победой. Следует определить, что встреча прошла в зажигательной атмосфере! Передайте нашим, что мы #башим!» – прокомментировали артиллеристы.