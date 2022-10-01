«Мы всех найдем и накажем»: Ким опроверг фейки о росте угрозы нападения на Николаевщину и пообещал наказать коллаборантов

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг заявления пропагандистов, что оккупанты снова готовят атаки на область. Также он заявил, что поиск коллаборантов продолжается и все они понесут наказание.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

– Распространяют опять фейки, что кто-то снова там куда-то нападает. Повторяю: никто из русских оккупантов не нападает. Они усиливают оборону, ждут нас – это совсем другой вопрос, – заявил Ким.

Также начальник ОВА прокомментировал задержание коллаборнатов, которые помогали кремлевским пропагандистам и сдавали информацию об обстановке в Николаеве.