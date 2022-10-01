«Вагнеровцы» массово рекрутируют заключенных с ВИЧ и гепатитом, другие наемники жалуются на них, – ГУР МО

Российская ЧВК «Вагнер» начала массово рекрутировать узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C. Таких больных «бойцов» россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Явление уже приобрело массовый характер. Так, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК «Вагнер» было «мобилизовано» более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для «маркировки» инфицированных боевиков, командование «вагнеровцев» заставляет их одевать на руку красные браслеты при наличии ВИЧ, и белые - в случае гепатита. В среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ», – отметили в разведке.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, которые подтверждают информацию о массовом «рекрутировании» инфицированных заключенных в ЧВК «Вагнер».

Напомним, что на ЧВК «Вагнер», состоящую из бывших зэков, приходится наибольший процент погибших.