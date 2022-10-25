В Энергоатоме считают, что заявления рф о «грязных бомбах» из Украины могут говорить о подготовке ими же акта ядерного терроризма

Заявления россии о создании «грязной ядерной бомбы» могут свидетельствовать о подготовке нею акта ядерного терроризма.

Об этом заявили в НАЭК «Энергоатом», приведя следующие признаки.

В течение последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС. Эти работы русские военные ведут собственными силами в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают.

На СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории.

Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны россии в проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Уже двое суток представители российских властей и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной «грязной ядерной бомбы», для которой, по утверждению рф, может быть использовано отработанное ядерное топливо и хранящиеся на площадке Запорожской АЭС радиоактивные отходы.

Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС.

Энергоатом предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке ЗАЭС.

В этой связи «Энергоатом» призвал Международное агентство по атомной энергии как можно скорее оценить провокационные и угрожающие действия и заявления российской стороны.

«Страна-террорист – россия – должна немедленно прекратить какие-либо вмешательства в работу Запорожской АЭС, а мировое сообщество – приложить все усилия для деоккупации и демилитаризации ЗАЭС и передачи ее под полный контроль законному оператору – Энергоатому. Необходимо остановить российский ядерный терроризм», - говорится в заявлении.

Напомним, министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это рф готова взорвать «грязную бомбу».

В свою очередь, США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и будут поддерживать Украину. В то же время министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление шойгу отметил, что россия готовит провокацию: «на воре шапка горит».