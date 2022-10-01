Пригожин открыто не соглашается с решениями путина и критикует новое военное руководство рф, – The Washington Post

Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин один из немногих в открытую не соглашается с российским диктатором владимиром путиным и критикует военное руководство рф.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание со ссылкой на американских официальных лиц пишет, что Пригожин критикует решения путина относительно хода войны в Украине, а его последние публичные заявления перекликаются с тем, что он говорил путину лично.

Американские чиновники считают, что влияние Пригожина растет, особенно на фоне провалов российской армии. Американская разведка сделала отдельный доклад, в котором анализирует напряженные отношения между министром обороны Сергеем Шойгу и Пригожиным. Глава ЧВК «Вагнера» недоволен тем, что минобороны рф слишком полагается на его бойцов, но не дает для этого достаточно ресурсов.

Напомним, все больше представителей российской «системы» начинают критиковать руководство министерства обороны россии на фоне постоянных военных неудач на поле боя в Украине за последние две недели.