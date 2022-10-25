Из-за ремонтных работ часть жителей Николаева до вечера будут без воды

Во вторник, 25 октября, в результате проведения ремонтных работ, жители нескольких микрорайонов города до вечера будет без водоснабжения.

Об этом сообщил «Николаевводоканал».

Специалисты ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, поэтому без воды жители таких адресов:

- улица 3 Слободская 50, 52, 54, 54а, 54/1, 56;

- улица Чкалова 110, 110а, 110б;

– проспект Центральный 171.

Ориентировочно до 20 часов вечера работники МКП «Николаевводоканал» будут проводить ремонт водопроводной сети, а потому без водоснабжения дома по:

- улицы Чкалова от 1-й до 2-й Слободской;

- проспекта Богоявленского от улицы Парковой до улицы Космонавтов;

- улицы Львовская от улицы Янтарная до улицы Короткая;

- улицы Короткая от улицы Львовская до улицы Степной;

- улицы Степной от улицы Короткая до улицы Янтарная;

- улицы Янтарная от улицы Степной до улицы Львовская.

В ведомстве принесли извинения за неудобства.