Украина вернула 25 павших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих и Украина вернула еще 25 своих героев.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Напомним, в ОП заявили, что задержанного президента "Мотор Сич" Богуслаева могут обменять на украинских пленных.