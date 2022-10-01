Украина вернула 25 павших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих и Украина вернула еще 25 своих героев.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Напомним, в ОП заявили, что задержанного президента "Мотор Сич" Богуслаева могут обменять на украинских пленных.