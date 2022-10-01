Украинцев, выехавших за границу, просят не возвращаться на Родину до весны

Украинцам, которые сейчас находятся за границей, рекомендуют не возвращаться домой до весны, поскольку зима может быть сложной из-за террористических атак рф.

Об этом в телемарафоне заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Вы видите, россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя, – сказала она.

По ее словам, если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать.

– Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает россия... Не надо этого делать. Если есть возможность – остаться, пока перезимовать за границей … Ситуация будет ухудшаться, и зиму нужно выжить. Переживем зиму, а дальше будем думать все остальное, - обратилась Верещук.

Министр добавила, что ей бы хотелось, чтобы весной все вместе отстраивали Харьковскую, Херсонскую области и все другие города и села Украины.