Кадыров предложил «стирать с земли города» Украины за удары по рф

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал стирать украинские города с земли в ответ на удары по российским городам.

Об этом он написал у себя в Telegram.

«Мы отвечаем… ну да, по моему мнению, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы виден был далекий горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону. Не надо смотреть, что будет завтра, если мы будем принимать какие-либо решения», - сказал Кадыров в аудиообращении в своем Telegram-канале.

Кадыров считает, что ответный Запад вряд ли предпримет какие-либо действия.

«Все что было возможно, уже было. Худшего не будет. У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?», - заявил Кадыров.

Напомним, все больше представителей российской «системы» начинают критиковать руководство министерства обороны россии на фоне постоянных военных неудач на поле боя в Украине за последние две недели.