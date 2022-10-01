СБУ сообщила о подозрении министру транспорта рф, из-за которого в Крым перебросили почти 300 единиц вражеской бронетехники

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении министру транспорта россии Виталию Савельеву, который участвовал в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что высокопоставленный чиновник способствовал министерству обороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправку вражеских колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в период с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил опрокидывание в захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них – российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов. Для этого глава минтранспорта россии дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании «Российские железные дороги» и так называемого «Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымская железная дорога».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности подозревают Савельева по следующим статьям Уголовного кодекса Украины о пособничестве врагам и о незаконной переправке лиц через границу.

Санкция статей предусматривает наказание до пятнадцати лет заключения. Расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.