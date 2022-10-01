В рф студентов колледжей заставили шить снаряжение для армии

российские власти заставили студентов 143 колледжей шить для захватных снаряжения, начиная от термобелья и заканчивая спальными мешками.

Об этом сообщает Рубрика, со ссылкой на издание « DOXA».



Принудительная работа студентов названа «Мы рядом», проходит она вроде бы под эгидой российского содружества колледжей.

В Бурятии труд учащихся используют для производства маскировочных костюмов для снайперов, а в Свердловской области для снабжения военных привлекли студентов с ограниченными возможностями здоровья.

В Костроме шитьем термобелья занимаются студентки колледжа бытового сервиса. Посылки с одеждой и подарками передадут в минобороны, откуда их направят военным.

В Астраханской области для военных производят балаклавы и медицинские сумки. Заставляют это делать студентов Астраханского губернского техникума, колледжа арт-фэшн индустрии и Астраханского технологического техникума. Работа проводится «в свободное от занятий время».

В Краснокаменске Забайкальского края учащиеся Краснокаменского промышленно-технологического колледжа шьют одеяла. Инициатива в этом заведении называется «Клаптиковое тепло». Работают студентки по специальности «швея», а также проживающие в общежитии.