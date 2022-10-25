Оккупанты значительно ограничили выезд украинцев с захваченных территорий

Оккупанты усилили ограничения по эвакуации с временно захваченных территорий.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«В течение текущего месяца не прекращалась эвакуация с временно оккупированных территорий. Хотя пока, к сожалению, она идет слишком тяжело. Возможность уехать из ВОТ почти исчерпана. Оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей. Они делают какие-либо препятствия: требуют лицензии у перевозчиков, применяют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили и т.д. Как результат – почти через месяц удалось уехать только небольшому количеству людей. Столько раньше уезжало за 1-2 дня. Из Херсонской области эвакуировались более 1,3 тысячи человек, из Запорожской области – около 1,4 тысячи граждан», – отметили в Минреинтеграции.

В то же время, растут темпы эвакуации с освобожденных территорий, где накануне зимы пока невозможно восстановить системы жизнеобеспечения.

В частности, идет обязательная эвакуация из Донецкой области. Только за прошлый месяц из Донбасса в более безопасные регионы Украины выехало более 5 тысяч человек, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью. Всего из Донбасса эвакуировалось около 1,1 миллиона мирных граждан, среди которых более 131 тысячи детей и более 24 тысяч человек с инвалидностью.

Сообщить о желании эвакуироваться можно через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot или же на горячую линию Минреинтеграции: 15-48.