Российские спецслужбы готовят дискредитацию национальных движений в рф, – разведка

Спецслужбы страны-агрессора готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов рф.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Начало этой кампании запланировано на ближайшее время, а главной целью станет унижение самого стремления народов к самоопределению.

Для этого, как в самой россии, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся агенты влияния в информационной и политической сферах. Их задача – донести до «широких масс» мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений.

В ГУР отмечают, что цель этой кампании – сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры. Кроме этого, сформировать внутри украинского общества негативное отношение к народам россии, которые страдают от имперской политики. Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция.