россия запрещает въезд депутатам ПАСЕ из-за резолюции о террористическом режиме

россия во вторник объявила о запрете въезда для некоторых граждан Европейского Союза и депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ответ на «недружественные действия».

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление появилось на сайте министерства иностранных дел рф.

Недружественными действиями российское внешнеполитическое ведомство называет принятие Европейским Союзом санкций в связи с противоправной аннексией четырех областей Украины и принятие в ПАСЕ резолюции о признании россии террористическим режимом.

мид рф считает, что в Евросоюзе «много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов». ПАСЕ же обвиняют в «потере объективности» и игнорировании «ужасов, которые творит киевский режим последние восемь лет на Донбассе, обстреливая мирное население».

Запрет въезда в Россию касается «представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставке своей продукции киевскому режиму», а также «отдельных депутатов ПАСЕ».

Полный список людей в «черном списке» россия на этот раз не привела.

Напомним, ранее президент Зеленский призвал признать РФ государством-террористом и прекратить с ним экономические контакты.

После этого Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей действующий российский режим террористическим.