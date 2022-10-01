На Херсонщине оккупанты расстреляли авто – погиб мужчина и его 14-летний сын, а пятилетняя девочка получила ранение

В Херсонской области россияне убили отца, его сына и ранили маленькую девочку, когда семья ехала домой.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

«Вчера вечером мужчина вез на собственном авто сына и дочь из Олешек в село Саги. На одном из российских блок-постов оккупанты открыли огонь по автомобилю с ДЕТЬМИ.

14-летний парень погиб на месте, а его 37-летний отец скончался на операционном столе. Выжила только 5-летняя дочь. Девочке пришлось ампутировать палец кисти.

Цинизм россиян не имеет предела. В этом ужасном преступлении пропагандисты уже успели обвинить некую мифическую «украинскую ДРГ». Но всем понятно, что огонь открыли россияне. Именно русские захватчики убили невинных людей, оставив маленькую девочку без отца и брата.

Соболезнования родным, у которых эти изверги забрали самое дорогое.

Никогда не простим россиянам зверства, которые они принесли на нашу землю. Им не будет спокойного места на этой земле, обязательно найдем и накажем каждого военного преступника!» – написал Янушевич в соцсети.