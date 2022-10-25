Новоназначенный премьер-министр Великобритании Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с Зеленским

На Даунг-стрит во вторник вечером подтвердили телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенного премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Согласно сообщению, Сунак заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны Британии будет неизменной, и он может рассчитывать на неизменную солидарность британского правительства.

Среди других тем разговора была работа Международного агентства по атомной энергии в Украине по обеспечению ядерной безопасности и продолжению давления на «варварский режим Путина путем продления экономических санкций».

В ответ на приветствие с назначением на должность премьер-министра Риши Сунак выразил Зеленскому надежду, что «они скоро увидятся лично», добавляют на Даунг-стрит.

Как известно, Президент Зеленский уже пообщался с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и пригласил его в Украину.