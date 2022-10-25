ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Российская оккупационная армия продолжает применять запрещенные Женевской конвенцией фосфорные снаряды

Уже 245-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 25 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 октября.

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00:35 Запрещенные Женевской конвенцией фосфорные снаряды российская оккупационная армия продолжает применять в Великой Новоселке Донецкой области.

На видео бойцов Днепровской бригады Национальной гвардии попал один из таких обстрелов.

«Эти снаряды опасны потому, что кроме того, что выжигают все живое, так и чрезвычайно ядовиты для окружающей среды», - рассказывают гвардейцы.

00:15 Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил имена некоторых ликвидированных российских захватчиков. В частности он опубликовал фото командира батальона подполковника Сергея Михайлова, лейтенанта илли прокопенкова, старшего лейтенанта ОМОН валерия фадеева, старшего лейтенанта Владимира Филина, лейтенанта Александра Болдуя, лейтенанта Владислава Темгеневского и подполковника полиции.

00:05 На Днепропетровщине около 21:30 часов сбит еще один Shahed-136 зенитным ракетным подразделением воздушного командования «Восток».