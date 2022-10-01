Война на Николаевщине: Группировка оккупантов на Черном море усилилась подводной лодкой

фото иллюстративное На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 25 октября доступна по этой ссылке.

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07:15 Обстановка на южнобугском направлении, в операционной зоне Сил обороны юга Украины, остается стабильно напряженной, но контролируемой. Об этом сообщают в ОК «Юг», подводя итоги 25 октября.

Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения.

После обеда враг атаковал наши позиции с неба. В ответ нашей авиацией трижды нанесен удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

А во второй половине дня дважды силами взвода на разных направлениях, где-то при поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Попытки отражены, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями .

В наших подразделениях – без потерь. А потери врага уточняются. Два раза за боевой день были обстреляны мирные населенные пункты. В том числе недавно освобожденная в Херсонской области Трифоновка – из танка, а Вышетарасовка, на Никопольщине, оказалась под огнем реактивных систем залпового огня. В Трифоновке есть повреждения жилых домов, ранен один гражданский. На Никопольщине информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Поздно вечером над Херсонщиной силами противовоздушной обороны сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе, выпущенные с крымского направления.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 217 огневых задач.

Подтверждены потери врага: 26 оккупантов, 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс «ТОР», 6 единиц автобронетехники и склад с боеприпасами. Остальные потери доразведываются.

В Черном море вражеская группировка количественно уменьшилась до 9, но качественно усилилась подлодкой. Таким образом, наготове – 3 ракетоносителя, один из которых подводный, а значит и 20 «Калибров».

«На море продолжается шторм, и будьте осторожны с прогулками по побережью – учитывайте минную опасность. Помните, враг не отказался окончательно от захвата южных регионов, еще питает надежду и как напоминание держит в море три больших десантных корабля», - добавили в ОК «Юг».