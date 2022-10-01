В Кремле продвигают идеи по «десатанизации» Украины и надеются, что введение военного положения облегчит мобилизацию, – ISW

Власти россии используют объявление военного положения для облегчения мобилизации, в том числе в плане взаимодействия и обеспечения.

Об этом говориться в данных Института изучения войны (ISW).

Президент россии владимир путин провел заседание координационного совета 25 октября, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях.

Путин также заявил, что российское правительство должно работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистичной оценкой ситуации с национальной безопасностью.

ISW заключает, что эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавние объявления военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий, происходящих в рф.

Кроме того, российские официальные лица все чаще пытаются риторически согласовать войну россии в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, вероятно, для того, чтобы удовлетворить группы религиозных меньшинств в составе российских вооруженных сил.

Помощник секретаря совета безопасности россии Алексей Павлов усилил заявления, сделанные главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 25 октября, о том, что целью войны в Украине должна быть «полная десатанизация».

Павлов заявил, что украинское общество якобы определяется «фанатиками», которые стремятся отказаться от ценностей, исповедуемых Русской Православной Церковью, Исламом и Иудаизмом.

Кадыров также заявил, что война против Украины сейчас является джихадом против украинского «сатанизма».

По анализу ISW, эти заявления могут отражать желание отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в российских вооруженных силах.

Напомним, fналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации в россии вызывает социальные разломы.