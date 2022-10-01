Лидер пророссийской партии Болгарии дважды встречался с лавровым – говорили о «многополярном мире»

Лидер пророссийской болгарской партии Николай Малинов, которого сейчас судят за шпионаж, по меньшей мере дважды встречался с министром иностранных дел россии сергеем лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину, последняя встреча состоялась 21 октября.

Об этом сообщает Euractiv.

Малинову объявили о подозрении еще в 2019 году, ему выдвинули обвинения в шпионаже в пользу россии, при этом, отпустили под залог. Малинов поддерживает связь с Леонидом Решетниковым и Константином Малофеевым – последний является начальником разведки. Из-за промедления прокуратуры Малинову отменили запрет на поездки в Болгарию в марте 2021 года.

По данным его партии русофилов, Малинов и Лавров встречались 21 октября, чтобы продолжить дискуссию о создании Международного русофильского движения, начатую еще в сентябре.

«Главной темой разговора стали возможности русофильских организаций способствовать формированию полноценного и позитивного имиджа России; помогать утверждению исторической памяти в поддержку позитивных отношений между болгарским и русским народами; активно включаться в диалог с неправительственными и политическими организациями в рамках возможной и необходимой «народной дипломатии», - говорится в сообщении на сайте группы.

По словам лаврова, которого цитирует организация Малинова, «неправительственные организации по всему миру, которые положительно относятся к россии, могут многое сделать в направлении укрепления многополярного мира, основой, философией и целью которого является конструктивное сотрудничество между народами».

В 2019 году, после обвинений в шпионаже, Малинов поехал в россию, чтобы получить награду от президента рф владимира путина. Это привело к большому скандалу в Болгарии, когда выяснилось, что судья Андон Миталов разрешил Малинову поехать в россию без предварительного запроса разрешения прокуратуры и несмотря на его запрет на выезд.

В 2019 году пресс-секретарь российского президента дмитрий песков прямо заявил, что «преследование» Малинова «было бы нелогичным» и «имело бы очень вредные последствия» для отношений между Москвой и Софией.

Государственный департамент США ввел запрет на въезд судье Миталову и членам его семьи из-за того, что судья был «причастен к серьезной коррупции».

Это был первый случай, когда США применили санкции против болгарина. В конце концов, судья Миталов не был привлечен к дисциплинарной ответственности Высшим судебным советом Болгарии.

Напомним, Болгария не намерена поставлять Украине тяжелое вооружение. Для этого необходимо отдельное решение парламента страны.