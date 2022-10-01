«П*здец, я остаюсь тогда»: Оккупант хотел стать опекуном матери, чтоб уехать с Украины, но не вышло

Российский оккупант надеялся, что инвалидность его матери поможет ему отказаться от дальнейшего пребывания на фронте в Украине, но группа инвалидности оказалась не та.

Соответствующий диалог опубликовали в украинской разведке.

В ходе диалога оккупант спрашивает у матери, какая у нее группа инвалидности – если 1-я или 2-я, он может отказаться воевать и приехать домой, чтоб стать опекуном матери. Но у нее оказывается 3-я. Рашист впадает в отчаянье и рассказывает, как их окружают и обстреливают.

-Мамуль, привет, мамуль, срочно скажи мне, у тебя какая группа? У тебя инвалидность же есть?

-У меня 2-я… Ой, 3-я рабочая.

-Бл*ть! С 1-й, 2-й я могу стать твоим опекуном и никуда… Меня можно отсюда забрать сейчас.

-Ну и все! 2-я группа у меня, вроде бы.

-Все, я пишу сейчас отказ тогда, а ты делай мне группу, чтоб я был твоим опекуном. Собирай бумаги, чтоб я стал твоим опекуном.

-Я тебе сейчас напишу, какая у меня группа, сейчас напишу тебе.

-Как? Ты можешь сейчас посмотреть? Я не могу, бл*, нас везут опять на передок, я сейчас звоню тебе узнать, нах*й, чтобы мне отказ… У нас все отказались, нас пять человек только осталось, но мне нужна причина. Неужели ты не знаешь, какая у тебя группа – первая ил вторая?

-1-я точно нет! Я думаю, что у меня 3-я, сына.

-П*здец, я здесь остаюсь тогда.

-Подожди-подожди, у меня с собой бумажки, 3-я группа Ваня! Во, у меня карта со мной, 3-я группа!

-Все, я здесь остаюсь тогда.

-3-я…

-Опять, нах*й, сейчас на первую линию, бл*, опять, нах*й, в бой. Я уже не могу, у меня нервы не выдерживают, у нас все отказались.

-Ну, а как-то просто собраться уехать тоже нельзя?

-Мам, дезертир – статья.

-Самое главное, не паникуй, все будет хорошо у тебя, не паникуй.

-Ну, здесь, мам, здесь в том-то и дело, паника, бл*, понимаешь? Я понимаю, что паникую, позавчера как сердце болело, мне аж доктор дал таблетки, я таблеток выпил, напился, мне аж сразу так легко стало и нас, нах*й, накрыли, бл*, окружили и начали стрелять, нах*й, нас обкладывали.