Резников сообщил, что движение ВСУ на Херсонщине замедлилось из-за дождливой погоды

Министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода замедлила продвижение ВСУ в Херсонской области и наши защитники на юге удачно используют тактику малых шагов.

Об этом министр заявил во время интервью Fox News.

«На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия – я имею в виду дожди... Нас это немного замедлило. Шаг за шагом. И мы продолжим это делать», – сказал глава Минобороны.



Он отметил, что в настоящее время война россии против Украины проходит третий этап. Сначала Силы обороны должны были остановить оккупационную армию, затем стабилизировать ситуацию на поле боя, а теперь наши военные освобождают оккупированные территории « по плану».

В настоящее время войска россии наступают только под Бахмутом и предпринимают такие попытки в нескольких других точках в Донецкой области.

Ранее Резников объяснял, почему наступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее , чем в Харьковской.