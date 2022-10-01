В рф уже заявляют о том, что Украина «сворачивает» проект по разработке «грязной бомбы», – Энергоатом

В ответ на реакцию мировой общественности на ложь о «грязных бомбах», которые якобы разрабатывают в Украине, в рф стали рассказывать, что проект по производству бомбы сворачивается.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Как известно, министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит подрыв такого вида оружия. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это рф готова взорвать «грязную бомбу».

В свою очередь, США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и будут поддерживать Украину. В то же время министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление шойгу отметил, что россия готовит провокацию: «на воре шапка горит».

После того как представители стран Запада отвергли эти обвинения, назвав их «чисто российской дезинформацией, которую видели уже много раз», рашисты начали «давать заднюю».

«Стали торопливо оправдываться, что Украина якобы пытается свернуть эту программу до того, как на ее территорию прибудет миссия МАГАТЭ», - говорится в сообщении.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время общения с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отверг ложь россии о возможности применения Украиной «грязной бомбы».