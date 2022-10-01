Благодаря приложению «єППО», разработанному одесситами, удалось сбить первую ракету

На юге Украины сбили 22 октября первую российскую ракету с помощью разработанного одесситами приложения «єППО».

Об этом сообщил один из разработчиков Геннадий Сульдин.

По его словам, «Калибр» летел на малой высоте и из-за особенностей рельефа его военным было сложно зафиксировать. Но несколько человек, увидевших в небе ракету, известили об этом с помощью приложения «єППО», благодаря чему военные получили достаточно времени, чтобы сбить «Калибр» из ПЗРК «Игла».

Также Геннадий Сульдин отметил, что для ПВО особенно важны данные из сельской местности о российских ракетах и дронах-камикадзе, ведь они чаще всего идут на низкой высоте в малонаселенных районах.

Напомним, в Украине разработали онлайн-карту заминированных территорий.