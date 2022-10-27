рф пытается завербовать бывших афганских коммандос, - СМИ

россия пытается вербовать бывших афганских коммандос для войны в Украине.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Foreign Policy.

Речь идет о бывших военнослужащих Корпуса коммандос – наиболее боеспособном подразделении афганской армии, подготовленном американскими и британскими инструкторами. Бойцы начали получать сообщения от российских вербовщиков, обещающих им щедрое вознаграждение за участие в войне против Украины.

Источники предполагают, что за этим стоит ЧВК Вагнер. Бывший капитан коммандос рассказал, что помог нескольким бывшим сослуживцам связаться с вербовщиком, и тот организовал их перелет в Тегеран, где расположен его офис, а оттуда – в россию.

Журнал объясняет, что в настоящее время в Афганистане могут находиться до 30 тысяч бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться после прихода Талибана. Собеседники говорят, что не все бойцы готовы воевать на стороне россии, которую они считают врагом, но отчаянная ситуация заставляет некоторых бойцов идти на это.