Жители Мариуполя до сих пор живут в палатках, потому что оккупанты распределяют новые дома «среди своих»

Жители Мариуполя, оставшиеся без дома из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а якобы новые квартиры оккупанты распределяют «среди своих».

По информации городского совета, палатки расположены у кинотеатра «Савона», где жители города прятались при обстреле россиян. Мариупольцы продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра и в палатках прямо на улице.

По словам самих жителей, оккупанты обещают мариупольцам предоставить новое жилье вместо разрушенного, однако этого, несмотря на приближающуюся зиму, до сих пор не произошло, а новые квартиры в основном распределяются «среди своих».

«Когда ключи от новых домов раздавали, почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать», — цитирует местных жителей власть.

Напомним, в сети показали, как жители Мариуполя готовятся к отопительному сезону в разбитых оккупантами домах.