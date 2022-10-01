Военные Беларуси, с территории которой обстреливают Украину, обратились к ВСУ – призывают «не провоцировать и войны не будет»

Белорусские военные записали ответ Вооруженным Силам Украины на их обращение с призывами не участвовать в путинской войне. В ответном видео люди в форме вспомнили про то как «деды и прадеды вместе пешком до Берлина дошли», а также назвали ролик украинской армии «уделом слабых» из-за якобы запугивания.

Ролик опубликовало Минобороны Беларуси.

Видеообращение к белорусам назвали запугиванием и попыткой обвинить их в чем-то. Эту попытку назвали «уделом слабых». Один из солдат заявил, что хорошо то, что ВСУ назвали белорусов братским народом якобы начала возвращаться генетическая память.

Также в ролике вспомнили как «деды и прадеды» пешком до Берлина дошли, пока «улыбчивая и толерантная Европа сдавалась».

«Если вы не хотите с нами войны, ее не будет. Не провоцируйте нас, не пытайтесь нас запугивать. Не нагнетайте. И все будет так, как это будет. Дело за вами. Мы войны не хотим и никому не угрожаем, но на вызовы и провокации ответим без промедления», — говорят военные в ролике.

Отметим, с первых дней полномасштабного вторжения России северная и центральная часть Украины обстреливается с Беларуси. Именно с беларуских аэродромов.

Напомним, в Министерстве обороны беларуси показали, как встречают российских военных. На полигоне их встретили с хлебом-солью.