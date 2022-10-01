Министр обороны Индии предупредил рф о недопустимости ядерного удара

Министр обороны Индии Раджнат Сингх в телефонном разговоре заявил главе минобороны России Сергею Шойгу, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту".

Об этом пишет "Ліга.net".

Индийская сторона сообщила, что разговор состоялся по инициативе Шойгу и министр обороны РФ сообщил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы". Сингх подтвердил позицию Индии о необходимости диалога и дипломатии "для скорейшего разрешения конфликта".

Он подчеркнул, что "ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечности".

Напомним, 11 октября в Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.