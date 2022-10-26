Польский Сенат признал российские власти террористическим режимом

Сенат Польши единогласно, 85 голосами, принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В резолюции Сенат "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, поддерживающие мир, демократию и права человека, признать власть России террористическим режимом". В резолюции сенаторы напоминают, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы России развязали жестокую войну с Украиной, желая стереть суверенную страну с карты мира и уничтожить ее нацию. Они подчеркивают, что героическое отстаивание независимости гражданами Украины вызвало захват всего свободного мира.

"Украина сегодня является самым важным местом, где защищают демократию и свободу", - говорится в документе.

В резолюции сенаторы указывают, что российские оккупанты терроризируют жителей украинских городов, бомбя гражданские объекты.

“Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и гражданских на оккупированных территориях. Они угоняют украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию россии", - говорится в резолюции.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.