Оккупанты усиливают давление на персонал ЗАЭС и агитируют к сотрудничеству с Росатомом

Оккупанты не оставляют попыток заставить работников Запорожской АЭС подписать контракты с Росатомом и придумывают все новые варианты, чтобы склонить людей к сотрудничеству.

Об этом сообщает Энергоатом .

В настоящее время захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой, привлекая к агитации тяжеловиков по топменеджменту российской госкорпорации – первого заместителя гендиректора по операционному управлению Росатома Андрея Петрова и первого заместителя председателя Росэнергоатома Александра Шутикова.

«Подготовившись, 26 октября 2022 эти двое – Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения – начали «обрабатывать» украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС. Для лучшего результата агитации всех работников станции собрали и заявили им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав Росатома», - говорится в сообщении.

Но эта попытка потерпела такую же неудачу, как и все предыдущие: к «пламенным вещам» оккупантам атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков – не будут работать.

«Ибо Запорожская АЭС – украинская! Да, так есть и так будет!», - добавили в «Энергоатоме».

Напомним, на ЗАЭС оккупанты формируют списки работников, подписавших контракт с «Росатомом», чтобы мобилизовать их на войну.