МИД рф опубликовало фото «украинской грязной бомбы» – на самом деле это детекторы дыма из Словении

МИД россии использовало фотографии словенских правительственных презентаций, заявляя о намерении Украины создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает "Украинская правда".

“министерство обороны россии: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии”, - говорится в сообщении МИД россии в англоязычном аккаунте в Twitter.

На сообщение обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году.

Изображение использовалось в лекциях специалистов и информационных материалах и было доступно для широкой общественности. По сообщению Любляны, речь идет о находящихся в общем использовании детекторах дыма.

"Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни один из перечисленных в таблице под фотографией", - сказано в сообщении.

Напомним, что на фоне ядерных угроз со стороны россии кремль начал отвлекать внимание международного сообщества, обвиняя Украину в якобы намерениях взорвать "грязную бомбу", которая станет источником радиоактивного загрязнения. Украина опасается, что таким образом россия стремится скрыть провокацию и подрыв собственной "грязной бомбы".