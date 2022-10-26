российское командование гонит своих людей на смерть под Бахмутом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самые жестокие бои идут в Донецкой области, на Бахмутском направлении и возле Авдеевки.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои.

- Продолжаются активные действия по другим направлениям. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий в Луганской области. В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины, - отметил Зеленский.

Он напомнил, что общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250.