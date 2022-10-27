ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: СМИ рассказали, что оккупанты с июля опасались контрнаступления ВСУ на Харьковщине, но ничего не смогли сделать

Уже 246-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 26 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 октября.

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4:05 российские оккупанты в Балаклее уже в конце июля знали о планах ВСУ начать контрнаступление. Они понесли большие потери, пытаясь удержать город.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом говорится в документах, найденных в бывшем штабе рф в Балаклее.

По данным издания, в записной книжке неизвестного офицера упоминается “первый серьезный вызов” для оккупантов – наступление бойцов ВСУ на село Граково 19 июля, которое находится севернее Балаклеи. В тот день в рядах россиян семь человек погибли, 39 получили ранения и еще 17 пропали без вести.

Согласно документам командира российских войск в Балаклее, полковника Попова, еще через несколько дней россияне получили от фсб информацию о том, что Украина доставила в район три ракетные системы HIMARS, а также установила место расположения командного поста и четырех складов. Уже 24 июля в записной книжке полковника оккупантов появились записи о первых 12 погибших россиянах в результате удара американской РСЗО.

В Reuters отмечают, что подобная ситуация начала сильно снижать боевой дух и дисциплину солдат рф. Доходило даже до того, что один из командиров отряда принял решение отступить со своими подчиненными после того, как неизвестный офицер назвал его “уродом”. Уже к концу июля все офицеры рф в Балаклее были уверены, что украинские войска собираются организовывать контрнаступление.

При этом, согласно документам оккупантов, найденным в Балаклее, в российских подразделениях наблюдалась нехватка людей и проблемы с техникой. Документ от 30 августа показывает, что в одном из батальонов находилось 49 человек вместо 240, а одна из бригад резервистов была укомплектована только на 23%. Такая ситуация возникла на фоне постоянных обстрелов ВСУ, продолжавшихся весь август.

Украинское контрнаступление началось 6 сентября. Очевидцы рассказали Reuters, что отступление россиян и мобилизованных из Луганской области можно описать как “хаос” – раненые покидали Балаклею пешком, а военнослужащие бежали, бросая технику и оружие.

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