Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали еще 53 оккупанта, САУ и два миномета

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 26 октября доступна по этой ссылке.

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07:08 Обстановка на Южнобугском направлении по всей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Противник продолжает активную оборону, выискивает способы обновить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 26 октября.

Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, танков и авиации.

Ударным вертолетом Ка-52 враг атаковал наши позиции, за что точным выстрелом воинов-зенитчиков «Аллигатор» был сбит.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.

Продолжает враг атаки дронами-камикадзе. Поздним вечером по югу материковой Украины из временно оккупированного Крыма выпущено около двух десятков дронов типа Shahed-136. Силами противовоздушной обороны три сбиты над Николаевщиной, 15 – над Одесчиной, еще один – над Винницкой областью.

Нашей штурмовой и армейской авиацией отработано шесть ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 53 рашиста, два миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», две бронемашины и два блиндажа с личным составом. Окончательные результаты дознаются.

В штормовом Черном море продолжает находиться корабельная группировка вражеского флота из девяти кораблей, среди которых один большой десантный корабль и три ракетоносителя, из которых два подводных. Изготовка к использованию 16 «Калибров».