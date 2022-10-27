Жительнице Николаевщины вручили подозрение за поддержку оккупантов в соцсетях

Жительнице Первомайска огласили подозрение за поддержку вооруженной агрессии враждебного государства на территории Украины

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

В ходе расследования следователи выяснили, что 72-летняя злоумышленница с марта на собственной странице в социальной сети "Одноклассники" распространяла и поддерживала вооруженную агрессию враждебного государства на территории Украины.

По месту жительства поклонницы полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли мобильный телефон, в котором содержались доказательства преступной деятельности. Телефон правоохранители направили на проведение экспертных исследований.

Всего органами досудебного расследования задокументировано два эпизода ее преступной деятельности.

Женщине сообщили о подозрении по части 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.