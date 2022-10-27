СБУ задержала депутата Купянского райсовета за поставку оккупантам продукции со своего завода

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника. Им оказался депутат Купянского районного совета, добровольно пошедший на сотрудничество с оккупантами и организовавший им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что, будучи в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он «перестроил» его работу в пользу страны-агрессора после захвата части региона.

Для этого должностное лицо осуществило «перерегистрацию» акционерного общества в так называемой «налоговой службе» оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли.

Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины.

Задокументировано, что только по одному «договору поставки» его предприятие отгрузило в захваченный Луганск до 20 тысяч единиц товара на почти один миллион в гривневом эквиваленте.

На основании собранных улик сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили: документы с поличным сотрудничества с агрессором; карточки русских банков; более полумиллиона рублей наличными, которые получены преступным путем.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 111-2 («Пособничество государству-агрессору») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется причастность задержанного к сбору и передаче врагу разведывательной информации о местах дислокации и перемещения Сил обороны на востоке нашего государства.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области.

Напомним, как СБУ разоблачила депутата «ОПЗЖ» и двух коллаборантов, которые «сдали» оккупантам участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.